Nella serata di ieri, la Polizia di Stato - Questura di Latina ha condotto un'operazione di controllo mirata nei confronti di alcune attività nel comune di Formia. I poliziotti del Commissariato di Formia hanno ispezionato 4 locali pubblici situati nel centro cittadino, precisamente nella zona Torre di Mola.

Questa attività rientra in un piano di interventi volto a contrastare le irregolarità amministrative e ha concentrato particolare attenzione sulle attività commerciali di via A.Tosti e via Tullia. L'obiettivo era verificare il corretto utilizzo delle licenze, delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme che regolamentano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Durante i controlli, sono state riscontrate alcune violazioni amministrative per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti e conseguenti provvedimenti. Inoltre, sono stati identificati 11 avventori, alcuni dei quali con precedenti penali.