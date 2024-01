Nelle ultime settimane il parcheggio della Stazione FF.SS. di Campoleone, solitamente usato dai tantissimi viaggiatori pendolari che quotidianamente utilizzano il vettore ferroviario per raggiungere le località di lavoro, in particolar modo la Capitale, è stato oggetto di una serie di furti in pregiudizio delle autovetture in sosta.

I Carabinieri di Aprilia, per frenare la fenomenologia delittuosa che stata assumendo le dimensioni di una serialità sempre più evidente, nella giornata di ieri, a seguito di una serie di servizi di osservazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino tunisino, 28enne, il quale è stato colto in flagranza dai militari mentre tentava di asportare un'autovettura.

Il proprietario che era appena salito sul treno per Napoli, per andare a lavoro, è stato rintracciato ed immediatamente avvisato.

L'arrestato, così come disposto dall'A.G., è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Aprilia, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.