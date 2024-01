Danneggiano l'auto in sosta pieno pomeriggio, ma anziché fermarsi fuggono. E' accaduto nella piccola via Bellini all'altezza dell'intersezione con via Verdi, e la vettura danneggiata è quella dell'ex consigliere della Lega Andrea Nardi. La sua Volkswagen Golf è stata colpita sulla fiancata sinistra da un'auto sconosciuta, come ha raccontato lo stesso ex consigliere su Facebook: «L'inciviltà dell'essere umano: il 19 gennaio tra le ore 14.30 e le 20 via Bellini incrocio via Verdi, qualche fenomeno del volante ha fatto questo alla mia macchina. Ovviamente ha pensato bene di andarsene senza lasciare nulla. Sto controllando le telecamere della zona, ma nel frattempo, se qualcuno avesse visto qualcosa, mi contatti per favore». Un fatto che non sembra essere un caso unico in via Bellini: recentemente infatti, un altro residente della zona ha scoperto il parafango della propria auto danneggiato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l'incolumità dei veicoli parcheggiati in quella zona. Fatti che riportano all'attenzione quanto accaduto qualche giorno fa in via Virgilio dove per la terza volta il proprietario di un terreno si è ritrovato con parte della recinzione danneggiata a seguito di un incidente stradale. E anche qui la vettura dopo il sinistro è fuggita.