Attracco da incubo per la motonave «Quirino» che ieri è stata travolta da due onde all'ingresso del porto di Ponza. I ganci che tenevano i mezzi imbarcati non hanno retto l'urto, le auto più piccole sono letteralmente schizzate contro ii furgoni. Molti veicoli commerciali hanno perso il carico. All'arrivo nel porto i primi sopralluoghi della Guardia Costiera, nessun passeggero, fortunatamente, ha riportato ferite ma la paura di conseguenze peggiori è stata notevole. Nel pomeriggio molte polemiche sulle condizioni della flotta di motonavi utilizzate nelle corse per le due isole. Il sindaco: servono mezzi più moderni. L'assessore regionale Ghera annuncia un'istruttoria interna.