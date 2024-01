Sarà effettuata già questa mattina l'autopsia sui corpi dei due giovani di Pomezia Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio (rispettivamente di 27 e 24 anni), i due amici che sono deceduti in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la via Pontina, alle porte di Campoverde.

Ieri mattina infatti, il pubblico ministero della Procura di Latina, Daria Monsurrò avrebbe affidato al medico legale l'incarico per cercare elementi che diano certezze ai pochi dubbi rimasti sulle cause dei due decessi.

Non risulta che sia stato convocato o informato - affinché partecipi per tramite di un proprio esperto - il conducente della seconda auto, la Fiat Panda che è piombata sul luogo dell'incidente e secondo le prime ricostruzioni, avrebbe impattato sia contro le barriere divelte dall'auto su cui viaggiavano le due vittime, e poi proprio contro quella Smart Forfour finita di traverso in mezzo alla carreggiata.

Il fascicolo quindi resta ancora contro ignoti se il 25enne di Anzio non è indagato.

La tragedia mentre tornavano a casa

Intorno alle 2 di notte di giovedì, l'auto su cui viaggiavano Matteo e Giovanni - condotta dal primo - stava procedendo verso Aprilia. Tornavano da una serata in un locale e con loro c'erano altri tre amici, un ragazzo e due ragazze. Per cause non ancora chiare, l'auto che procedeva sulla corsia di sorpasso ha sbandato. E' finita contro il guard rail e si è ribaltata. In questa carambola Giovanni è stato espulso dall'abitacolo. Qualche istante dopo è sopraggiunta la Panda su cui viaggiavano altri tre giovani. La Fiat avrebbe impattato contro il guard rail parzialmente divelto e finito sulla corsia di marcia, e contro il corpo di Anaclerio - altro aspetto fondamentale da verificare, proprio con l'esame del corpo da parte del medico legale - prima di centrare la Smart e facendola nuovamente ribaltare. I tre passeggeri che erano sul divano posteriore hanno riportato ferite e fratture anche gravi, ma non tali da mettere a rischio la vita di nessuno dei tre. Poche contusioni e ferite per tutti e tre i giovani a bordo della Panda che hanno anche lasciato l'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno dopo le medicazioni.

Gli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto con le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, hanno disposto gli accertamenti sul conducente della Panda ed è probabile che siano stati effettuati anche sul corpo del 27enne Matteo Cursi che si ritiene fosse alla guida. Solo dopo questi esami l'autorità giudiziaria potrà dare il proprio ok alla restituzione alle famiglie delle salme che potranno quindi organizzare l'ultimo saluto ai due giovani.