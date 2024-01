Ieri mattina, un bambino di un anno e mezzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma a seguito di un incidente domestico che lo ha lasciato ustionato sulla guancia e sotto il braccio. L'incidente sarebbe avvenuto mentre il piccolo si trovava in casa con i genitori, i quali hanno prontamente allertato il 118 chiedendo aiuto. Poco dopo, personale sanitario è giunto in zona via Machiavelli con un'ambulanza e un'auto medica, predisponendo successivamente il trasferimento presso un nosocomio specializzato per le ustioni come quello della Capitale. Per il trasporto è stato impiegato l'elicottero di Pegaso, atterrato in un campo incolto di via Giovani Vittime della Strada, accanto alla scuola Darby. In quel momento sono intervenute anche le forze dell'ordine per chiudere la strada in entrambe le direzioni al fine di agevolare le operazioni di soccorso. In pochi minuti si è riunito anche un gruppo di persone - in quel momento a passeggio sull'area pedonale - che ha seguito le operazioni dei soccorritori.