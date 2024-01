La motonave «Quirino» resterà ormeggiata nel porto di Formia finché non verranno portate a termine le verifiche tecniche e amministrative della Capitaneria di Porto di Gaeta, che procede alle ispezioni da sabato pomeriggio insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Non è infatti ancora del tutto chiaro cosa sia successo sabato mattina al momento della manovra di ingresso nel porto di Ponza, quando il traghetto si è quasi ribaltato per le onde alte dovute al vento di Levante e nella stiva molti mezzi si sono sganciati finendo uno sull'altro con danni rilevanti. Cosa non ha funzionato? E quanto ha inciso l'età di navigazione del «Quirino»?