Nel fine settimana gli specialisti dei furti in abitazione sono tornati a prendere di mira la periferia di Latina, alla ricerca delle ville lasciate incustodite tra la sera di sabato e la notte di domenica. Tuttavia i banditi non hanno avuto vita facile, perché sono entrati in azione in una zona bersagliata più volte in passato dai razziatori di case e il passaparola tra vicini è piuttosto efficace: notati da un residente mentre si introducevano in una villetta in fondo a una traversa di strada della Rosa, i ladri sono stati costretti a scappare a piedi tra i campi rinunciando al furto e hanno abbandonato una Giulietta Alfa Romeo rubata qualche ora prima in provincia di Roma. Probabilmente i soliti ignoti non si sono dati per vinti perché si sono registrati diversi furti nel circondario, tra la Pontina e Borgo Isonzo. Da un garage è stato portato via un sub Jeep Renegade servito probabilmente agli stessi banditi per rimpiazzare l'auto lasciata poco prima per assicurarsi la fuga indisturbata.



La segnalazione al 112 è scattata intorno alle 22 di sabato quando un cittadino ha allertato il numero unico d'emergenza dopo avere visto tre o quattro persone incappucciate che si avvicinavano alla villa di un vicino dopo avere scavalcato la recinzione. A destare la sua attenzione era stata proprio la Giulietta Alfa Romeo parcheggiata in strada, in una diramazione della traversa di strada della Rosa, utilizzata certamente dai banditi per raggiungere il capoluogo pontino per mettere a segno l'escalation di furti.