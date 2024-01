Attimi di paura ieri in pieno centro storico a Sonnino dove dal rogo di un'autovettura sarebbero potute scaturire conseguenze tragiche per una coppia di anziani se non fosse stato per l'intervento di un vicino di casa.

I fatti sono avvenuti verso le 2 in via Cristoforo Colombo, nei pressi di porta Riore, in pieno borgo. Da una Mercedes vecchio tipo, di proprietà i un tunisino residente lì vicino, parcheggiata da ore proprio sotto all'abitazione della coppia di anziani, sono divampate delle fiamme.

Le fiamme si sono stagliate sulla parete dell'abitazione riuscendo a danneggiare la facciata, bruciare gli infissi al primo piano e soprattutto hanno inondato di fumo l'abitazone dove gli anziani stavano dormendo.