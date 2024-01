Le ispezioni sulla motonave Quirino, che ha provocato gravi danni alle auto trasportate durante un avventuroso attracco al porto di Ponza sabato scorso, hanno portato a rilevare gravi carenze da parte della Guardia di Finanza che ha deciso così il fermo dell'imbarcazione.



L'ispezione ha rilevato importanti carenze che dovranno essere rettificate nei prossimi giorni e comunque essere nuovamente verificate prima della partenza.

In particolare le esercitazioni antincendio e di abbandono nave non sono state giudicate soddisfacenti; il personale ispettivo ha, tra l'altro, verificato la non la corretta tenuta dei registri delle esercitazioni effettuate e l'assenza di alcuni dispositivi di protezione individuale obbligatori. La Laziomar ha assicurato che il fermo nave non condizionerà i collegamenti con le isole.