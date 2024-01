L'immagine è emblematica ed è quella di una barca da pesca che non riesce ad uscire dal canale di Rio Martino.

Ci risiamo: l'imbocco del porto canale è di nuovo insabbiato al punto da impedire, di fatto, l'attività di pesca, di quel piccolo gruppo di pescatori che porta avanti una tradizione e un lavoro difficile anche per una serie di altre ragioni congiunturali. Qui, però, si aggiunge il gap cronico del canale di Rio Martino, su cui le promesse di un intervento risolutivo si susseguono da anni.

L'insabbiamento è un fenomeno naturale sempre più diffuso ma che a Latina si manifesta periodicamente in questo sito, con il risultato che il canale perde la sua navigabilità.



I pescatori e diportisti sono ormai abituati a controllare il livello dell'acqua del canale, per capire se la propria imbarcazione sia in grado di passare in quel determinato giorno ed è una sorta di «gioco a sorpresa» ogni volta.

E sempre più spesso fanno fatica a rientrare. L'ultimo intervento garantito risale a dicembre scorso. Allora fu l'assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco a rassicurare gli operatori circa la tempistica di un intervento in grado di allentare perlomeno gli effetti dell'insabbiamento.