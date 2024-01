Due anni e sei mesi di condanna per la maestra Francesca Rocca più il risarcimento danni alla famiglia di Lavinia che si dovrà quantificare con una udienza in sede civile, e un anno alla donna che era al volante dell'auto, Chiara Colonnelli. È questa la condanna stabilita dal giudice del tribunale di Velletri, dopo 21 udienze, nell'ambito del processo per l'investimento della piccola Lavinia Montebove travolta ad appena 16 mesi nel cortile dell'asilo a cui era stato affidata lo scorso 7 agosto 2018.