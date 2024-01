Sono stati denunciati in stato di libertà gli stranieri che abitavano nell'appartamento andato a fuoco in via Bixio a Latina lo scorso 20 gennaio. I quattro uomini, 3 del Bangladesh e uno cinese, vivevano in condizioni di degrado tali da non avere neanche la corrente elettrica interrotta a causa di morosità. Per questo avevano acceso delle candele per illuminare le stanze. Da queste è divampato l'incendio che ha distrutto l'appartamento recando danno anche all'intero palazzo. Il rogo ha causato il pericolo per i condomini, il danneggiamento delle altre unità abitative nonché l'impraticabilità dell'abitazione interessata dalle fiamme.