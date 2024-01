Quando è arrivata in prossimità dell'incrocio l'auto è diventata ingovernabile, attraversando l'intersezione senza fermarsi: in quel momento non transitavano altri veicoli, ma l'auto si è fermata solo dopo avere urtato il tirante d'acciaio di un palo della linea telefonica, impennandosi. La protagonista della disavventura, in singolare incidente stradale autonomo, è una donna del capoluogo che se l'è cavata con uno spavento, senza particolari conseguenze.

L'episodio si è registrato stamattina in via del Gionco, nella zona tra Borgo Piave e Chiesuola. A causare l'uscita di strada, appunto, sarebbe stata la presenza di giaccio sull'asfalto: da qualche notte infatti le temperature sono scese in maniera vertiginosa, soprattutto rispetto al clima temperato degli ultimi mesi, e in un angolo all'ombra degli alberi ieri mattina c'era ancora del giaccio a terra. La vettura proveniva da strada del Saraceno e quando è arrivata in prossimità dell'incrocio con strada Chiesuola, l'automobilista non è riuscita a fermarsi: l'utilitaria ha proseguito la propria marcia oltre l'intersezione stradale, imboccando strada del Gionco. La velocità era moderata e la donna ha cercato di fermare la vettura evitando che uscisse di strada, ma non ha potuto impedire che percorresse ancora alcune decine di metri. In ogni caso la macchina si è spostata verso la banchina sul lato destro e si è impennata una volta centrato il tirante del palo. La donna è uscita illesa dall'abitacolo, mentre per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale.