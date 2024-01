Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via del Crocifisso a poca distanza da Borgo Santa Maria e da Borgo Piave, alle porte di Latina. Un Fiat Ducato condotto da un uomo di 62 anni di origine brasiliana ma residente a Latina, per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina è uscito fuori strada e si è ribaltato. Immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori, il conducente del mezzo è rimasto illeso e non ha riportato ferite. L'uomo ha detto che per evitare un veicolo grigio che poi non si è fermato è uscito fuori strada. <Ero appena uscito di casa per andare al lavoro quando è avvenuto l'incidente, è stato bruttissimo>, ha aggiunto l'automobilista ancora sotto choc. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante di Latina.