Nella giornata di lunedì 22 gennaio i Carabinieri della Stazione di Lenola hanno deferito in stato di libertà, due persone di 42 anni e classe 53 anni per il reato di truffa, sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché gli stessi, con artifizi e raggiri sono riusciti a stipulare con un 50enne residente a Lenola contratti con una società per l'emissione e la fornitura di energia elettrica e gas naturale.