L'attività suddetta rientra tra i controlli extra tributari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzati ad assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. La marcatura "CE", infatti, costituisce una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l'importatore, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Il sequestro amministrativo si è reso necessario in quanto sulla merce era presente la marcatura "CE" prevista dalla normativa di settore, ma la documentazione presentata dall'importatore non era idonea a giustificare l'apposizione del marchio di conformità.

