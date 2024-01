Accolta la richiesta della Procura da parte del giudice per indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che, al termine dell'interrogatorio di oggi, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Eugenio Baioni, il 52enne imprenditore terracinese nel settore informatico dei nuovi media e presidente del Terracina Calcio, difeso dall'avvocato Lorenzo Magnarelli, che deve rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Baioni resta dunque ristretto nella Casa circondariale del capoluogo pontino di via Aspromonte.