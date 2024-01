Sorveglianza speciale per Cesare De Rosa, 29 anni di Latina, figlio della capo famiglia Giulia detta Cipolla. Era stato condannato lo scorso luglio per il tentato omicidio di uno straniero in via Londra. Pochi giorni fa era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare per due tentate rapine aggravate che risalgono all'aprile del 2022 e che facevano parte dell'inchiesta madre della Dda che aveva portato lo scorso dicembre all'emissione dei provvedimenti restrittivi. I Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato il decreto emesso dalla terza sezione penale, specializzata nelle misure di prevenzione del Tribunale di Roma su richiesta della Procura di Latina.

Sempre ieri i Carabinieri hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale su richiesta della Procura, nei confronti di Adriano Sarrubbi, 28 anni. L'attività è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise.