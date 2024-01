Condannati gli imputati alla rifusione in favore delle parti civili: il Comune di Latina, l'Associazione Antonino Caponnetto, Emilio Pietrobono, un collaboratore di giustizia che si era costituito.

Quasi un anno fa ammontavano a 161 gli anni complessivi inflitti dal giudice Aldo Giannetti. Ieri le condanne totali si sono abbassate e arrivano a 80 anni. Alcuni imputati hanno scelto il concordato, (un istituto giuridico che prevede alle parti di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello con sconti di pena) altri invece non lo hanno accettato, le condanne sono state ridotte. Al termine della camera di consiglio i giudici della Corte d'Appello hanno preso atto del concordato e hanno ridotto la pena.

Pene dimezzate in Corte d'Appello nel processo Scarface, nei confronti dei componenti del clan Di Silvio, riconducibili a Giuseppe «Romolo» il cui iter processuale è stato diverso. Ieri pomeriggio i giudici della terza sezione penale della Corte d'Appello, hanno ridotto sensibilmente le condanne di primo grado per i 19 imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

