Vogliono denunciare e chiedono chiarezza i familiari del neonato di sette mesi morto per una meningite all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Domani a Roma nella moschea si svolgeranno i funerali. La famiglia che sta vivendo giornate di grandissimo dolore è assistita dall'avvocato Giovanni Codastefano. Dopo i primi sintomi il bambino è stato trasferito d'urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all'ospedale pediatrico romano Bambino Gesù ma per il piccolo purtroppo non c'è stato niente da fare. Secondo quanto è emerso tra sabato e domenica la situazione è precipitata. Il bambino ha accusato una febbre alta e il padre e la madre lo hanno portato in ospedale. E' emerso che le condizioni di salute erano gravi. Nonostante le terapie a cui è stato sottoposto per il piccolo non c'è stato niente da fare. Nel referto i medici hanno indicato una meningo encefalite come malattia iniziale, un'infiammazione acuta che ha provocato uno scompenso cardiocircolatorio nel piccolo paziente.