Il 23 gennaio 2024, nel Comune di Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno tratto in arresto un 57enne del posto, gravato da precedenti di polizia, per il reato di truffa, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 11 e mesi 5 di reclusione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

L'arrestato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il cui provvedimento è stato revocato dall'A.G. per la sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo.