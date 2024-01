Ha provocato un incidente investendo una donna in bicicletta, ma dopo avere fatto credere di essere intenzionato a fermarsi per assumersi le proprie responsabilità, si è allontanto facendo perdere le proprie tracce. Nel pomeriggio di oggi gli agenti della Polizia Locale di Latina hanno rintracciato un giovane automobilista del capoluogo, fuggito dal luogo del sinistro senza assicurarsi che la ciclista ferita venisse soccorsa.

L'incidente si è registato in piazza Moro, dove il giovane al volante di una Fiat 500X intestata a un familiare, ha compiuto una manovra azzardata, imboccando la strada contromano da via degli Aurunci: ha percorso pochi metri prima di centrare la donna in bicicletta, una sessantenne che ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per il trasporto in ospedale con l'urgenza riservata ai codici gialli. Subito dopo l'impatto il ragazzo ha fatto retromarcia e ha fermato l'auto, poi è sceso fingendo di interessarsi alle condizioni della vittima, prima di tornare in auto e allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Raccogliendo una serie di testimonianze, gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi sono riusciti in tempi rapidi a risalire alla vettura e all'identità del giovane, rintracciato poco dopo nell'abitazione della sua famiglia. Sarà sanzionato e denunciato.