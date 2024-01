Un violento incidente stradale si è registrato stasera in strada Sabotino, all'altezza dell'incrocio con via Nascosa, l'ennesimo in un punto dove sono in corso i lavori di realizzazione di una delle due nuove rotatorie volute proprio per migliorare le condizioni di sicurezza di quel tratto. In circostanze ancora in fase di accertamento, due automobili sono entrate in collisione tra loro: dopo l'impatto una è finita sul cordolo a bordo carreggiata, mentre l'altra è volata fuori strada.

In tutto tre le persone ferite che hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze e dell'automedica del pronto intervento sanitario, due delle quali trasportate in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi, una in codice giallo. È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. L'incrocio resta chiuso al traffico.