E' finito in carcere con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. Un uomo di 73 anni di Latina è ritenuto il presunto responsabile di una serie di condotte che hanno portato l'ex moglie a presentare una denuncia in Questura. I fatti sono gravi e sono andati avanti dal 2015 ad oggi.

L'ultimo episodio risale allo scorso 22 dicembre. Secondo quanto ipotizzato l'uomo ha maltrattato la donna afferrandola per la gola e minacciandola di stringerla con un filo dell'antenna. In una altra circostanza la parte offesa, oltre ad essere pesantemente insultata è stata minacciata di morte con un coltello. L'episodio è avvenuto nel 2023. Nelle carte dell'inchiesta è riportato che in un caso l'uomo ha aperto la bombola del gas in casa.

Sono state condotte ritenute seriali dal magistrato inquirente, il pubblico ministero Marco Giancristofaro, titolare del fascicolo che hanno ingenerato nella donna un forte pericolo per la sua incolumità, al punto da presentare una denuncia in Questura. Il primo intervento era stato condotto dagli agenti della Squadra Volante e i successivi accertamenti sono stati portati a termine dalla Squadra Mobile.