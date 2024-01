Lo ha tradito il suo telefono cellulare che lo voleva ad Aprilia insieme al fratello, Dino Petrov, che poco dopo è fuggito a Trieste. Lui invece è rimasto in zona confidando nell'aiuto di famiglia e amici, ma è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Frascati su mandato della Procura di Velletri che indaga sull'omicidio del 14enne Alexandru Ivan. Il ragazzino è stato ucciso a colpi di pistola durante un incontro in piena notte tra il patrigno e alcuni soggetti con cui aveva avuto una scazzottata qualche ora prima. Intanto a Valmontone, presso lo stadio comunale, tra palloncini, lacrime e dolore, è stato celebrato il funerale del ragazzo che sarà trasferito in Romania.