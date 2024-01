Sono stati giorni terribili, quelli vissuti tra gli ospedali di Latina e Roma, per la famiglia del bimbo di sette mesi morto per una presunta forma di meningite. I genitori stanno valutando l'eventualità di formalizzare una denuncia, affinché venga valutato il decorso ospedaliero del piccolo, alla luce proprio di quanto hanno vissuto dopo il ricovero del bambino, soprattutto nella capitale. «Ci hanno dato tre versioni diverse - racconta la madre - Ci hanno rassicurati fin quando ci hanno chiamato perché si era aggravato».



L'incubo è iniziato giovedì, quando le condizioni del bimbo si sono aggravate in fretta. «Il giorno prima aveva una febbre leggera - spiega la madre - Ma quando giovedì ha iniziato a salire abbiamo sentito il pediatra che ci ha consigliato di somministrargli paracetamolo ogni quattro ore. Ma la febbre non scendeva e non abbiamo perso tempo, siamo corsi in ospedale». I medici del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti hanno valutato la gravità della situazione, disponendo il trasferimento a Roma presso l'ospedale Bambino Gesù del Gianicolo, in piazza Sant'Onofrio.