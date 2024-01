La curatela di Latina Ambiente, rappresentata dall'avvocato Stefano Preziosi, ha chiesto di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare che si sta svolgendo in Tribunale relativa al fallimento della società che ha gestito la raccolta dei rifiuti a Latina. Ieri mattina - davanti al gup Laura Morselli - era in programma l'udienza che alla fine è stata rinviata di quattro mesi.

Due imputati, si tratta di Giovanni Rossi e Valerio Bertuccelli hanno presentato delle memorie difensive per scardinare le accuse.



Il gup dovrà valutare le posizione degli imputati che sono 29: Vincenzo Bianchi, Romeo Carpineti, Francesco Maltoni, Giuseppe Caronna, Lorenzo Le Donne, Gian Carlo Milesi, Gianmario Baruchello, Marco Brinati, Valerio Bertuccelli, Claudio Quattrini, Marcello Vernola, Alfio Gentili, Maurizio Barra, Bruno Calzia, Giovanni Rossi, Giacomo Mignano, Vincenzo Borrelli, Bruno Landi, Massimo Giungarelli, Lucio Nicastro, Stefano Gori, Gabriele Giordano, Elvio Biondi, Ruggiero Moccaldi, Bruno Pezzuolo, Fabio Carlini.



Tra i reati ipotizzati la bancarotta fraudolenta. Secondo l'accusa avrebbero provocato, con l'omissione dei controlli contabili e di bilancio il fallimento della partecipata.

Tra i capi di imputazione sulla bancarotta quello del dividendo degli utili riferito al 2011, circa due milioni di euro destinati ai due soci, ossia il Comune di Latina e Unendo. Ieri nel corso dell'udienza il Comune di Latina, rappresentato dall'avvocato Francesco Cavalcanti, ha preannunciato la costituzione di parte civile. Lo scorso dicembre il Consiglio comunale di Latina ha approvato una delibera per la transazione con la società in fallimento. In base a quanto stabilito, l'amministrazione verserà sei milioni di euro, rispetto ad una pretesa pari a 18 milioni di euro su alcune pretese creditorie per fatture non pagate che si era concluso con il via libera ad una transazione.