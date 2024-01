Una delle tre persone coinvolte nell'incidente di ieri sera, all'incrocio tra strada Sabotino e via Nascosa, è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Si tratta di un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, che sedeva al volante di una delle due vetture coinvolten le rocambolesco scontro, una Mercedes Classe E che era finita oltre il cordolo a bordo strada in seguito all'impatto con l'altra macchina, volta invece oltre la cunetta.

Due dei tre feriti erano stati soccorsi dai mezzi del pronto intervento sanitario e trasportati presso l'ospedale Santa Maria goretti di Latina in codice rosso, tra i quali la vittima appunto, le cui condizioni erano apparse subito delicate: per estrarlo dall'abitacolo della sua auto era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il terzo ferito invece era stato valutato con un codice giallo.

La tragedia si è consumata nel mezzo di un incrocio sottoposto ai lavori di realizzazione di una rotatoria voluta, insieme a quella gemella dell'incrocio tra strada Sabotino e via Lunga, proprio per attenuare la pericolosità di quel tratto e prevenire gli incidenti, sempre frequenti. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, intervenuta con personale del distaccamento di Aprilia e con l'ausilio della Squadra Volante della Questur