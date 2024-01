Nel pomeriggio del 24 gennaio a San Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione dell'ordinanza dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino tedesco classe 73 residente nel medesimo comune, per il reato di furto.

Lo stesso era stato tratto in arresto nella giornata del 10 gennaio scorso, poiché dopo aver forzato la porta d'ingresso, si era introdotto nell'appartamento della sorellastra asportando una borsa contenente 2 telefoni cellulari, documenti e carte di credito intestati alla persona offesa.

Il Comando Arma di San Felice Circeo successivamente richiedeva l'aggravamento della misura dell'obbligo di firma cui era stato sottoposto.

Ieri 24 gennaio l'uomo è stato nuovamente tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.