Il Comune di Latina annulla un'altra gara, quella per la gestione del canile e gli atti finiscono anche questa volta sotto la lente del Tribunale amministrativo per il ricorso presentato dalla società aggiudicataria che, di fatto, ha visto sfumare il contratto da mezzo milione di euro. La vincitrice del bando, Galileo Galilei srl, in proprio e anche in raggruppamento d'impresa con la Val srl, chiede al Tar che siano annullati una serie di atti adottati dall'ente dopo l'aggiudicazione. Il servizio, per la durata di due anni, è finalizzato alla custodia e cura degli animali vaganti e vale poco più di mezzo milione di euro.