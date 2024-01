Attimi di paura ieri mattina a Priverno presso un cantiere edile di Priverno.

Mentre gli operai stavano impastando con un macchinario apposito dell'intonaco, uno di loro (45enne) forse per una disattenzione, forse per una manovra avventata, o più semplicemente per uno scivolone, è finito all'interno del macchinario con una gamba ferendosi in maniera seria.

La contusione che ha riportato è apparsa da subito seria a tal punto che pur sotto shock, gli altri operai sul luogo, hanno attivato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Priverno, il personale medico della postazione 118 dell'ambulanza e dell'auto medica e gli uomini della Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Latina.

Proprio il personale sanitario intervenuto, ha richiesto l'intervento ausiliare dell'elicottero che è atterrato poco distante in località Fontana Vecchia. Stabilizzate in loco le condizioni del ferito, lo stesso personale medico ha optato per il trasporto immediato chiedendo quindi l'intervento dell'eliambulanza.

L'elicottero è infatti arrivato atterrando nel piazzale di Fontana Vecchia, a pochi metri dal luogo dell'incidente. Qui il quarantenne è stato portato in ambulanza ed effettuato il trasbordo, l'elicottero è ripartito verso l'ospedale Gemelli di Roma dove la vittima dell'infortunio, a quanto pare uno dei figli del titolare della ditta stessa, è stato affidato alle cure del personale sanitario di turno in quel momento presso il nosocomio del capoluogo. Arrivato in codice rosso per la dinamica dell'incidente, all'inizio si è temuto addirittura che potesse perdere l'arto infortunato.

L'allarme è però poi stato ridimensionato grazie alle cure apportate e alla risposta del paziente tanto abbassare il livello di emergenza con il passare delle ore.

Intanto sul luogo dell'incidente, i Carabinieri hanno dato via alle indagini di rito per appurare eventuali responsabilità o mancanze in base all'attuale normativa sulla sicurezza nei cantieri. A tal riguardo, fondamentale per accertare l'accaduto - naturalmente - sarà il resoconto del personale della Sezione Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Latina.