Di certo c'è che Pietro, poco prima di morire ha telefonato ad Angelo Gentile, che però non ha risposto. I due, poi, nel pomeriggio, sono passati sotto le telecamere di videosorveglianza mentre entravano nella pineta, da cui poi è uscito solo il pensionato ora accusato dell'omicidio.

Gli investigatori, proprio dalle tracce che ci saranno sicuramente sul cellulare, vogliono cercare ulteriori conferme alla loro indagine, che, come è noto, ha portato all'arresto dell'82enne di Cellole Angelo Gentile, che continua a negare ogni responsabilità. Dal secondo telefonino potrebbero emergere telefonate tra i due, che, secondo le indagini, si frequentavano, nonostante la netta differenza di età e i diversi stili di vita.

Ancora alla ricerca di ulteriori elementi gli inquirenti che indagano sulla tragica morte di Pietro Caprio, il professore di cinquantotto anni che insegnava a Minturno ucciso e bruciato nella sua auto nella pineta di Baia Domizia il quattro novembre scorso. Infatti lunedì prossimo è stato fissato l'esame tecnico sul secondo telefonino della vittima, un Huawei Y7, che il Caprio non utilizzava più, dopo l'acquisto di un iPhone che portava con sé il giorno dell'omicidio e che è andato distrutto dall'incendio che poi è stato appiccato alla macchina del professore.

