Giornata campale ieri sul territorio di Minturno, dove si sono registrati tre incidenti stradali, che hanno provocato tre feriti, uno dei quali trasferito a Latina. Il sinistro più grave è quello che si è verificato in via Diaz, intorno alle quattordici proprio di fronte all'ingresso della scuola elementare Fedele. Protagonista del sinistro, verificatosi all'uscita dalla scuola degli alunni, un ventiseienne operaio di Minturno che viaggiava a bordo di uno scooter. Il giovane, probabilmente, non si è accorto della presenza di un minibus della linea urbana e si è schiantato contro il mezzo, sfondando il parabrezza posteriore e riportando conseguenze al volto. Sul posto giungeva l'ambulanza del 118 che trasportava il ferito al Dono Svizzero di Formia, dove i medici decidevano di trasferirlo a Latina per un consulto maxillo facciale. Gli agenti della polizia locale effettuavano i rilievi del caso e stanno verificando se lo scooter era coperto da polizza assicurativa. Il traffico è stato deviato ad una sola corsia.

La giornata però si era aperta con una collisione sulla Variante Appia Garigliano Formia, tra una Lancia Y e una Mazda. Nella prima si trovava una 24enne originaria di Cellole, mentre la seconda era condotta da una 34enne di Minturno. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Minturno, le due auto, dirette verso Formia, si sono urtate e a riportare la peggio è stata la conducente della Y10, la quale è stata accompagnata in ospedale a Formia per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono state giudicate gravi. Il sinistro ha provocato dei rallentamenti e della difficoltà per i vigili urbani, che avevano chiuso una parte della carreggiata. Ma la velocità delle auto metteva a serio rischio l'incolumità dei rilevatori. Mentre era da poco terminata l'accertamento dell'incidente, si verificava un tamponamento tra una Yaris e una Fiat Punto, che causava il ferimento di un'occupante della seconda macchina. In questo caso interveniva la polizia stradale di Formia. Due casi che si ripercuotevano sulla fluidità del traffico in direzione Formia, ma che soprattutto ha confermato la pericolosità di un'arteria dove la velocità, dopo la rimozione degli autovelox, è diventata un optional. Nella tarda mattinata la situazione tornava alla normalità, con il traffico ripristinato in tutte e due le corsie in direzione Formia.