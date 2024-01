Nel pomeriggio del 22 gennaio, i Carabinieri della locale Stazione di Formia hanno deferito un uomo di origini georgiane residente a Napoli per furto aggravato. L'uomo, classe 1994 e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici commessi in Lombardia, è stato sorpreso a rubare prodotti estetici del valore di circa 200 euro presso un noto centro commerciale di Formia.

I militari dell'Arma, intervenuti dopo la segnalazione del personale del supermercato, lo hanno deferito il ladro in stato di libertà. La merce rubata è stata prontamente restituita al direttore responsabile del centro commerciale, mentre gli attrezzi utilizzati dal malvivente per rimuovere i dispositivi antitaccheggio sono stati posti sotto sequestro.

Oltre alla denuncia penale presso l'Autorità Giudiziaria competente di Cassino, il 30enne è stato oggetto di una richiesta di misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale richiesta è stata avanzata in quanto, dagli accertamenti effettuati, risulta che il soggetto si trovava a Formia, un comune diverso dalla sua dimora abituale fissata a Napoli.