Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Campoverde, a chiusura di un'attività d'indagine, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina, per il reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché interruzione di Pubblico Servizio, un 67enne residente in Aprilia, con precedenti di Polizia, il quale recandosi presso il centro di Salute Mentale di Aprilia, cominciava a minacciare i sanitari ivi operanti, prendendo a calci e pugni diversi oggetti e strutture, con la finalità di costringerli a rilasciargli una certificazione medica, non dovuta in quel momento, interrompendo in tale modo il servizio sanitario per circa un'ora.