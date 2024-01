Nella serata del 24 gennaio a Terracina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. - Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un cittadino tunisino classe 56 residente a Terracina.

L'uomo, dopo una lite sorta per futili motivi all'interno dell'abitazione coniugale, ha minacciato, armato di un coltello (posto sotto sequestro) e successivamente ha aggredito con schiaffi e pugni, la moglie, una cittadina italiana classe 56, procurandole lesioni giudicate guaribili in giorni 5 dal personale sanitario del pronto soccorso dell'Ospedale di Terracina, presso il quale la predetta si era recata a seguito dell'intervento dei militari.