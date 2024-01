Nel pomeriggio di ieri 26 gennaio, i militari del NORM Carabinieri di Formia hanno prelevato presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino un cittadino classe 86, residente a Napoli, arrestato in Germania lo scorso 10 gennaio scorso in una cittadina al confine con l'Austria, poiché colpito da un Mandato di Arresto Europeo.

A seguito dell'estradizione il predetto è stato accompagnato presso l'abitazione di Napoli in quanto raggiunto da una ordinanza limitativa della libertà personale degli arresti domiciliari emessa dall'A.G. poiché responsabile di furto aggravato commesso con la tecnica della ruota bucata.