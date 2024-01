I militari operanti rinvenivano uno sportellino in metallo delle stesse dimensioni di quello originale sovrapposto con un sistema elettromeccanico attivabile a distanza che blocca il denaro una volta erogato.

Nel corso della serata di giovedì 25 gennaio a Latina, i Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora, nel corso di un servizio del controllo del territorio, intervenivano presso l'ufficio postale del posto a seguito della manomissione di un bancomat ad opera di ignoti, che non avrebbe consentito l'emissione di banconote all'atto del prelevamento, reato chiamato "cash trapping".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli