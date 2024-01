E' stato trasferito in una struttura d'accoglienza del Lazio il neonato abbandonato venerdì sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". Il piccolo, un maschio di circa 4 mesi, dopo essere stato ritrovato da un'infermiera del 118 è stato visitato dai medici della clinica che hanno constatato le sue buone condizioni, così successivamente è stato disposto lo spostamento del bimbo in una casa famiglia nel territorio laziale. E' stato attivato anche il Pronto Intervento Sociale presso i Servizi Sociali del Comune di Aprilia per avviare le procedure di rito. "L'amministrazione comunale e l'assessorato ai servizi sociali- sottolineano il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi e l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano- stanno monitorando costantemente la delicata situazione. La nostra prima premura è stata quella di verificare le condizioni di salute del piccolo, che non destano particolari preoccupazioni. Il bambino sta bene, è ben nutrito ed è stato affidato a una struttura perché possa avere la cura e le giuste attenzioni che la tenera età richiede, in attesa che chi di dovere riesca a fare chiarezza su quanto accaduto. Un ringraziamento speciale agli operatori e alle forze dell'ordine intervenute".