E' stato trasferito in una struttura d'accoglienza del Lazio il neonato abbandonato venerdì sera davanti al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". Il piccolo, un maschio di circa 4-5 mesi, dopo essere stato ritrovato da un'infermiera del 118 è stato visitato dai medici della clinica che hanno constatato le sue buone condizioni, il bimbo era infatti ben nutrito e non mostrava particolari problemi. Successivamente è stato disposto lo spostamento in una casa-famiglia che si trova in Regione, una struttura di accoglienza che si prenderà cura di lui.

A trovare il neonato venerdì alle ore 19.10 è stata un'infermeria del 118, Sara Fanella, che ha notato il passeggino incustodito davanti all'ingresso e al nostro giornale ha raccontato quei momenti concitati e la catena di solidarietà che si è sviluppata nell'ospedale.