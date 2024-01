Dopo avere investito un uomo che percorreva a piedi la pista ciclopedonale di via del Lido si è allontanato senza preoccuparsi delle sue condizioni di salute, piuttosto gravi tra l'altro, e senza tenere conto del fatto che si trattava di un cinquantenne che soffre già di alcune patologie e indossa una sonda attraverso una tracheotomia. Il protagonista della scellerata impresa è un anziano di 78 anni del capoluogo, che ieri si è ravveduto appena in tempo mentre gli agenti della Polizia Locale stringevano il cerchio per rintracciarlo: mezz'ora dopo l'incidente, ha chiamato la sala operativa del comando di piazzale dei Mercanti per confessare di essere l'investitore e di essersi allontanato per paura.

Il grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri in via del Lido, poco fuori Latina. Intorno alle 18 in circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte dei poliziotti della Locale, il pedone è stato urtato e scaraventato sull'asfalto in prossimità di uno degli accessi del distributore di carburanti Ip che si trova sul lato destro poco prima della rotatoria all'incrocio con strada Nascosa e via Pennacchi. Le testimonianze sono poche e piuttosto vaghe, ma qualcuno tra i passanti si è fermato quando ha visto l'uomo sanguinante a terra e ha dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112 per assicurargli le cure tempestive. Con un'ambulanza del pronto intervento sanitario è intervenuta anche un'automedica: i soccorritori hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi. Le sue condizioni sono delicate, come testimoniano anche le chiazze di sangue rimaste sulla sede stradale.

Intanto erano intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale, sia per i rilievi che hanno permesso di acquisire alcuni frammenti dell'auto pirata, ma anche in cerca di testimoni. Gli agenti hanno attivato subito l'acquisizione delle telecamere di video sorveglianza delle attività commerciali della zona, come la stessa stazione di servizio, ma anche il mini market che si trova proprio di fronte al luogo dell'incidente, sul lato opposto della carreggiata. Proprio mentre gli agenti si prodigavano per individuare l'auto dai filmati, l'anziano conducente ha chiamato al comando della Polizia Locale confessando l'accaduto: vive poco lontano, alle porte del quartiere Q5, dov'è stato rintracciato ieri sera. Gli agenti hanno raccolto la sua versione dei fatti e hanno proceduto al sequestro della vettura: l'uomo è stato denunciato in stato stato di libertà, gli è stata ritirata la patente e sarà poi sanzionato.