L'aggressione a scopo di rapina consumata nei pressi delle autolinee che giovedì era costata l'arresto per due giovani tunisini è solo l'ultimo episodio di una lunga serie che si sta registrando da mesi nella zona della città, che comprende il quartiere popolare Nicolosi oltre al terminal dei bus. Un'escalation che le forze di polizia, con il coordinamento della Prefettura, stanno contrastando con servizi di controllo mirati, rafforzati anche dalle operazioni del progetto "Alto Impatto". Fatto sta che gli episodi di violenza continuano a susseguirsi nonostante la presenza stringente delle pattuglie e nonostante gli arresti: all'inizio di questa settimana, pochi giorni prima dell'ultima rapina, un altro uomo era stato aggredito da un gruppo di stranieri in piazza Santa Maria Goretti, col medesimo scopo: sottrargli il telefono e i soldi.

L'aggressione quindi si è consumata qualche giorno prima dell'ultima nella zona più esterna del Nicolosi, la piazza che comunque subisce l'influenza del quartiere multietnico. La vittima è un personaggio noto alle forze dell'ordine, soprattutto per la sua frequentazione degli ambienti dello spaccio: bivacca abitualmente in quella zona e di recente alcuni cittadini del quartiere avevano cercato di aiutarlo, coinvolgendolo nei lavori di pulizia della piazza nel tentativo di strapparlo alla tossicodipendenza e all'alcolismo. Quando è stato avvicinato da tre o quattro uomini, nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, si trovava tra la piazza e via Saffi, in un angolo meno illuminato. In quel contesto i suoi aggressori, presumibilmente nordafricani, lo hanno pichiatto e spinto a terra per poi sfilargli lo smartphone, quindi sono scappati verso il Nicolosi. Proprio come successo qualche giorno dopo in via Giulio Cesare.

A dare l'allarme è stato un cittadino che lo ha visto poco dopo col volto sanguinante: all'arrivo delle pattuglie della Polizia la vittima aveva diverse ferite sul naso e sul mento, tanto da richiedere il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Ai poliziotti ha detto di non conoscere i banditi, ma non è escluso che li conoscesse e abbia preferito coprirli per non subire ulteriori ripercussioni. I sospetti naturalmente convergono sugli stessi nordafricani che di recente sono stati sospettati di altre rapine simili.