Nel corso della giornata del 27 gennaio c.a. A San Felice Circeo (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino classe 72 residente a San Felice Circeo (LT) poiché il predetto nel corso di un controllo dei passeggeri di un autobus eseguito presso la locale fermata Cotral, è stato sottoposto a perquisizione personale rinvenendo occultato all'interno della tasca del giubbotto che indossava, n. 2 involucri in cellophane che contenevano sostanza stupefacenti del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 8,2. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito è stato condotto presso la propria residenza agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani