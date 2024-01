Un incidente stradale - fortunatamente senza gravi conseguenze - è avvenuto nella notte a Latina, in pieno centro. Per cause in fase di ricostruzione due auto, una minicar e una Volkswaghen sono entrate in collisione. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave ma l'incidente ha riproposto nuovamente d'attualità il problema dell'impianto semaforico che spesso è lampeggiante come accaduto quando è avvenuto l'incidente. Lo scontro si è verificato all'incrocio tra corso della Repubblica e viale XII aprile sulla circonvallazione, in un tratto dove in passato erano stati registrati altri incidenti (alcuni anche molto gravi), sempre il mancato funzionamento dell'impianto semaforico.

I carabinieri della Compagnia di Latina hanno eseguito tutti i rilievi e un sopralluogo per accertare l'esatto punto dove è avvenuto l'impatto.