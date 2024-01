Nella mattinata di venerdì a Latina, i Carabinieri, insieme al personale del NAS, in coordinamento con la locale Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esito al servizio straordinario di controllo del territorio denominato "Alto impatto" in zona Q4 e Q5, hanno sottoposto a controllo due attività commerciali di cui una segnalata per non avere assolto agli obblighi della tracciabilità degli alimenti e che ha ricevuto così una sanzione amministrativa di 1.500 euro. In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati inoltre 26 soggetti e altrettanti veicoli. Sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada e ritirata una patente.