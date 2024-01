E' un semplice sms, un messaggio inviato su un cellulare apparentemente proveniente da Poste Italiane che ha travolto in una truffa una giovane di Latina residente nella zona della Marina. Il perfido raggiro è stato compiuto da una 49enne di Torre del Greco in provincia di Napoli che ora è stata rinviata a giudizio.

Lo stratagemma ha fruttato un bottino di duemila euro. Soldi che la vittima ha spostato dal suo conto corrente su un altro conto indicatole dall'imputata, aiutata dal supporto anche di altri complici.

I fatti sono avvenuti nel capoluogo pontino il 12 gennaio del 2021 quando alla parte offesa arriva un messaggio sul cellulare: è un invito a collegarsi ad un link al fine di evitare il blocco del conto.

Una volta ricevuta la notifica sul telefono, la donna inserisce anche i dati personali e le credenziali di accesso all'home banking.

Pochi minuti dopo le arriva una telefonata da un sedicente operatore del servizio antifrode di Poste Italiane che millanta una storia che sembra vera per le modalità e l'enfasi con cui viene raccontata: «alcuni ignoti stavano disponendo - ha scritto la Procura nel capo di imputazione - bonifici a debito dal conto postale della vittima». La parte offesa viene indotta sempre dal sedicente operatore antifrode di Poste Italiane, ad andare in Ufficio Postale e a spostare una cospicua somma di denaro pari a oltre 2000 euro (prima 1898 e poi 160,34) su una carta postpay intestata all'imputata. «Procurandosi l'ingiusto profitto - aveva messo in luce la Procura nel capo di imputazione - di 2058,34 euro con pari danno alla vittima». Le indagini erano state condotte dalla Polizia Postale. Il processo inizierà a dicembre del 2024, l'imputata è difesa dall'avvocato Roberto D'Arcangelo.