Vanno avanti le indagini dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per scoprire chi abbia abbandonato Lucas, il neonato lasciato davanti al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite nelle ore successive al ritrovamento, si vede una donna con un passeggino entrare nella sala d'attesa e poi poco dopo allontanarsi senza la carrozzina.

L'ipotesi più probabile è che quella donna sia la madre, ma non sarà facile arrivare all'identificazione visto che nel video il volto della signora era coperto da un velo, una mascherina e da una felpa con il cappuccio. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle altre due persone che in quel momento si trovavano in sala d'attesa, due familiari di un paziente che poco prima era stato ricoverato al pronto soccorso che potrebbero aver notato dei particolari sfuggiti all'occhio elettronico.

I carabinieri coordinati dal comandante del reparto territoriale Paolo Guida inoltre visioneranno anche le telecamere che si trovano nelle vicinanze, per capire se esiste una corrispondenza con la signora entrata venerdì intorno alle 19.10 nella struttura sanitaria in via Ottaviano.

A dare il nome Lucas al neonato sono stati i medici e gli infermieri della clinica e del 118 che si trovavano di turno venerdì e che per tutta la sera si sono presi cura di lui.