La Polizia di Stato, nell'ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati nonché dei soggetti responsabili di condotte illecite, ha individuato un cittadino italiano di anni 26 residente a Fondi, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, molto attivo sotto il profilo criminale. Lo stesso è stato attenzionato per la sua propensione al crimine, anche con modalità violente, che denotano una pericolosità sociale e un assoluto interesse per le attività antigiuridiche e proprio di recente denunciato alla Procura della Repubblica per tentata estorsione.

Concordando con la proposta formulata dal Commissariato di Fondi, arricchita dagli accertamenti svolti dai poliziotti della Divisione di Polizia Anticrimine, il Questore di Latina ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell'Avviso Orale, con la quale il Questore avvisa il destinatario dell'esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge. All'interessato è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potrà essere sottoposto alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.