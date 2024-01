La Polizia di Stato, Divisione della Polizia Anticrimine, ha reimmesso l'Ater nel possesso di due alloggi di edilizia residenziale pubblica in Latina, Viale Pier Luigi Nervi.

A seguito di denuncia dell'Ater, i due alloggi erano stati oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura di Latina nel novembre scorso cui ha fatto seguito il rilascio da parte degli occupanti abusivi.

"L'attività di contrasto alle occupazioni abusive – afferma il Presidente dell'Ater Enrico Dellapietà – posta in essere in sinergia con la Questura di Latina prosegue in modo proficuo. Era da tempo che non si registravano fenomeni di occupazione nel Comune capoluogo. Per questo è stato importante intervenire subito al fine di dare un segnale di presidio del fenomeno e dare risposta a chi legittimamente attende l'assegnazione di un alloggio popolare.

Ringrazio ancora una volta il Questore di Latina e l'Autorità Giudiziaria per l'attività posta in essere e attraverso il direttore generale Paolo Ciampi il personale dell'Ater di Latina sempre attento alle azioni a tutela del nostro patrimonio."